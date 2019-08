Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl auf dem Autohausgelände im Plonzert- Reifen mit Felgen entwendet

Koblenz-Horchheim (ots)

Am 14.08.2019 meldete der Werkstattleiter des ansässigen Autohauses in Horchheim den Diebstahl von mehreren Autofelgen samt Reifen. Diese wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendet. Eine Überprüfung vor Ort ergab eine Demontage der hochwertigen Reifen mit Felgen an drei Fahrzeugen. Weiter wurde an einem Fahrzeug noch die Heckscheibe eingeschlagen, um einen Satz Winterreifen zu entnehmen. Die Polizeiinspektion Lahnstein bittet um Zeugenhinweise.

