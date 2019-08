Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Dachsenhausen (ots)

Am Montag, den 12.08.2019, in der Zeit zwischen 14:30 und 18:00 Uhr, ist es in Dachsenhausen, Rhein-Taunus-Straße 25, zu einer Beschädigung der Grundstücksmauer einer Hofeinfahrt gekommen. Vermutlich wendete an dieser Stelle ein Kraftfahrzeug. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Mauer wurde um ca. 30 cm verschoben, sodass ein LKW als mögliches Tatfahrzeug in Frage kommen könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen.

PI Lahnstein

02621/913-0

