Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Polizisten fit in Erster Hilfe - Beamte führten mehrere Erste- Hilfe-Trainings mit Notarzt Dr. Daniel Arndt durch

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Die Polizei hat im Verlauf des Dezembers 2019 ihre Beamtinnen und Beamten im Landkreis Waldshut wieder intensiv im Bereich der Ersten Hilfe fortgebildet. Sie erhielt dabei tatkräftige Unterstützung von dem Notarzt Dr. Daniel Arndt.

Bis zum Jahr 1998 führten die Polizeibeamten in Baden-Württemberg lediglich einen Erste Hilfe Lehrgang im Rahmen ihrer Ausbildung durch, danach bildeten sie sich in der ganzen aktiven Laufbahn zu diesem Thema nicht mehr weiter.

Seit 1998 finden jährliche Erste- Hilfe- Trainings statt, welche sich über einen halben Tag erstrecken.

Auf Grund der jährlichen Turnusse ist mittlerweile ein sehr gutes Leistungsniveau erreicht, so der verantwortliche Ausbilder der Polizei, Uwe Kaier. Er ist für die Ausbildung im Bereich des Polizeireviers Waldshut-Tiengen zuständig und bildet auch die Beamten des Verkehrskommissariats, der Polizeiposten, anderer Fachdienste und der Kriminalpolizei weiter.

"Jeder ausgebildete Ersthelfer ist ein Gewinn für die Gesellschaft", so Kaier, denn die ersten Minuten nach einem eingetretenen Notfall sind oft entscheidend für den weiteren gesundheitlichen Verlauf oder sogar das Überleben des Patienten. In diesen Situationen ist die Polizei oft als erster vor Ort und dann gefordert, Erste Hilfe zu leisten und eine Lagemeldung über die angetroffene Situation abzugeben."

So kam es in der Vergangenheit zu zahlreichen erfolgreichen Reanimationen durch Polizeibeamte im Kreis Waldshut und auch zur angewandten Ersten Hilfe in der Freizeit der Kolleginnen und Kollegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell