Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Auffahrunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Bereits am 14.12.2019, gegen 02:15 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A5, Höhe der Ausfahrt Bad Krozingen, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 49-jähriger Autofahrer, der in Fahrtrichtung Karlsruhe fuhr, schlief vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von mehr als 1,2 Promille kurzzeitig ein und kollidierte mit dem Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs. Der Autofahrer verletzte sich durch den Aufprall und wurde in das Universitätsklinikum Freiburg gebracht. Am Auto des Verursachers entstand Totalschaden, der sich auf circa 10.000 Euro beläuft. Am Auflieger des Lastwagens entstand Sachschaden von circa 20.000 Euro. Den 49-jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

