Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Diebstahl durch angebliche Stromableserin Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zu einem nicht alltäglichen Diebstahl kam es am Montag 16.12.2019 gg. 14:45 Uhr in March-Holzhausen in der Straße In der Pflugsweide. Eine Frau gab sich an einem Anwesen als Stromableserin aus. Sie gab desweiteren an, eine offene Rechnung eintreiben zu wollen und verschaffte sich so Zugang. Nach kurzem Aufenthalt in der Wohnung verließ die Frau aber wieder die Wohnung. Bei einer späteren Nachschau stellten die Geschädigten fest, dass ein niedriger Bargeldbetrag entwendet worden war. Die angebliche Stromableserin wird wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, gepflegte Erscheinung, blonde, lange Haare, offen getragen, keine Brille, ca. 165 - 170 cm groß, beige Jacke, deutschsprachig ohne Akzent. Das Polizeirevier Breisach bittet um Hinweise zu der besagten Person unter Tel.Nr.: 07667/91170

