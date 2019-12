Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Brand eines Transformators

Freiburg (ots)

Am Montagabend gg. 19:12 Uhr kam es in Breisach beim Jägerhof zu einem Brand eines Transformatorkastens. Dieser war an einem Hochspannungsmast angebracht. Durch den Kurzschluss kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall im Bereich Jägerhof / Blauwasserhof. Die Feuerwehr Breisach war zur Löschung des Brandes ausgerückt. Die Ursache des offensichtlich technischen Defektes ist noch nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell