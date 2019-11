Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 12-jähriges Kind in Obhut genommen

Würzburg (ots)

Die Bundespolizei hat am Montagmittag (03. November 2019) ein Kind aus einem ICE beim Halt am Würzburger Hauptbahnhof in Obhut genommen. Der 12-jährige Junge aus Nordrhein-Westfalen war am Montagmorgen von Zuhause ausgerissen, um seinen in Nürnberg lebenden Freund zu besuchen.

In einem ICE von Frankfurt/Main nach Würzburg fiel dem Zugbegleitpersonal ein 12-jähriger Junge auf, der ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten nach Nürnberg fahren wollte. Als Fahrschein konnte er nur ein regionales Schülerticket für den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr vorlegen. Nachdem die Bundespolizei den Schüler gegen 12:00 Uhr am Hauptbahnhof in Würzburg in Obhut genommen hat, konnte schnell ermittelt werden, dass der Junge von Zuhause ausgerissen war. Seine Reise hatte er nach eigenen Angaben bereits am Vortag im Internet geplant. So fuhr er zunächst gegen 07:10 Uhr vom Wohnort aus mit einem Bus zum Bahnhof. Von dort aus fuhr er mit der Regionalbahn weiter nach Essen, wo er schließlich in den ICE einstieg.

Dass der 12-jährige Schüler die Schule schwänzte und sich auf den Weg nach Nürnberg machte, war den Eltern nicht bekannt. Der Sprössling konnte dem Vater, der eine rund 330 Kilometer langen Autofahrt hinter sich hatte, gegen 18:00 Uhr übergeben werden.

Rückfragen bitte an:



Peter Wolf

Bundespolizeiinspektion Würzburg

Bahnhofplatz 2 - 97070 Würzburg

Telefon: 0931 32259-104

E-Mail: presse.wuerzburg@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ist eine von fünfzehn

Bundespolizeiinspektionen der Bundespolizeidirektion München. Ihr

örtlicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf ganz Unterfranken

und Teile Oberfrankens. Der Inspektion Würzburg angegliedert sind die

Bundespolizeireviere Aschaffenburg und Bamberg. Die Kernkompetenzen

der Bundespolizeiinspektion Würzburg liegen in der Gewährleistung der

Sicherheit der Benutzer der Bahn und der Bahnanlagen, sowie in der

Fahndung auf Bahnanlagen zur Bekämpfung der unerlaubten Migration.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell