Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Hochrangiger Gast bei Rosenheimer Bundespolizei - US-Vizeminister in Rosenheim

Bild-Infos

Download

Rosenheim / München (ots)

Der stellvertretende Heimatschutzminister der Vereinigten Staaten von Amerika David Pekoske hat der Bundespolizeiinspektion Rosenheim am Montag (28. Oktober) einen Besuch abgestattet. Der Präsident der Bundespolizei in Bayern Dr. Karl-Heinz Blümel und Rosenheims Inspektionsleiter Reinhard Tomm bekamen die Gelegenheit, dem US-Vizeminister die Situation an der deutsch-österreichischen Grenze aus bundespolizeilicher Sicht zu präsentieren.

David Pekoske zeigte sich in hohem Maß interessiert, wie die Bundespolizei die Grenzkontrollen konkret bewerkstelligt. Darüber hinaus wurden etwa auch gemeinsame Einsatzformen mit Polizeibehörden europäischer Nachbarstaaten, Frontex oder die terroristische Bedrohungslage thematisiert. Im Anschluss an den mehrstündigen Informationsbesuch bei der Rosenheimer Inspektion fuhr die US-amerikanische Delegation zur Kontrollstelle auf der A93, um sich vor Ort ein Bild von der grenzpolizeilichen Praxis zu machen. Bereits im Vorfeld des Besuchs trafen Bundespolizei-Präsident Dr. Dieter Romann und Direktionsleiter Dr. Blümel mit dem "Acting Deputy Secretary" in München zusammen. In der bayerischen Landeshauptstadt hat sich der stellvertretende US-Heimatschutzminister David Pekoske mit dem stellvertretenden Justizminister der USA Jeffrey Rosen aufgehalten, um mit Innenministern aus Frankreich, Italien, Polen, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Deutschland sowie den EU-Kommissaren für Inneres und Sicherheit Gespräche zu sicherheitspolitischen Themen zu führen.

Rückfragen bitte an:



Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell