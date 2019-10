Polizei Mettmann

POL-ME: Polizeilicher Großeinsatz im Ortsteil Neviges - Velbert - 1910024

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Der zeitnahe Eingang gleich mehrerer beunruhigender Meldungen aus dem Velberter Ortsteil Neviges, in denen ein Geschädigter und weitere Hinweisgeber über einen unbekannten, vermummten und scheinbar geistig total verwirrten Mann berichteten, löste am Montagmorgen des 07.10.2019 ab 06.55 Uhr einen polizeilichen Großeinsatz aus, an dem neben starken polizeilichen Einsatzkräften aus dem ganzen Kreisgebiet auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren.

Gegen 06.55 Uhr meldete ein Anwohner der Hügelstraße, dass an der Haustür seines Hauses ein vermummter und vollkommen dunkel gekleideter Mann erschienen war, der wirr erscheinende Fragen nach einem bestimmten Auto stellte. Als der Nevigeser dem Unbekannten nicht weiterhelfen konnte, zog der Fremde beim Verlassen des Grundstückes plötzlich eine Flasche mit brennender Flüssigkeit und einen Ziegelstein aus einem mitgeführten Rucksack. Beides warf er in Richtung des Geschädigten, der vom Stein gestreift und leicht verletzt wurde. Der vermeintliche "Molotowcocktail" traf den Mann nicht, sondern zerschellte in einem regennassen Gebüsch, welches dadurch leicht in Brand geriet und von der alarmierten Feuerwehr nur wenig später mit dem Einsatz einer Kübelspritze schnell gelöscht werden konnte.

Der vom Erscheinungsbild auffällige Straftäter flüchtete vom Tatort zu Fuß in zunächst unbekannte Richtung, wurde aber schon wenig später von Zeugen im Nevigeser Stadtgebiet gesehen. Die vorbildlichen Zeugen meldeten die Sichtung der seltsam erscheinenden Person sofort fernmündlich der Polizei, welche damit die Spur des Unbekannten weiter verfolgte. Hierbei gab es dann auch einen Hinweis, wonach der Gesuchte an einem ehemaligen Werkstattgebäude an der Siebeneicker Straße gesichtet wurde, wo dieser eine weitere Glasflasche mit brennbarem Inhalt durch ein zerstörtes Fenster einer ehemaligen Werkstatt warf. Dieser Brandsatz zündete nicht und führte auch zu keinem Schaden. Die erneut sofort alarmierte Feuerwehr kontrollierte das Gebäude, brauchte jedoch nicht tätig zu werden.

Parallel zur intensiven polizeilichen Fahndung mit starken Einsatzkräften, wurden gleichzeitig auch intensive polizeiliche Ermittlungen zur Identifizierung des Gesuchten veranlasst. Dabei konkretisierten sich relativ schnell erste Hinweise. Ein der Polizei als Betäubungsmittelkonsument und als psychisch auffällig bekannter 34-jähriger Mann aus Neviges, konnte gegen 09.15 Uhr an seiner örtlichen Wohnanschrift gestellt und als dringend tatverdächtig festgenommen werden. Gegen den vorläufig festgenommenen Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern aktuell an. Weitere sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, auch weiterhin jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell