Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei sucht drei flüchtige Personen - Zeugenaufruf

Bild-Infos

Download

Kirchdorf am Inn (ots)

Kirchdorf am Inn - Am Dienstagabend (29. Oktober) wollte gegen 21:30 Uhr eine Zivilstreife der Bundespolizei Passau einen aus Österreich kommenden schwarzen Mercedes-Benz in den Parkplatz Hart an der B 12 lotsen um eine grenzpolizeiliche Einreisekontrolle durchzuführen.

Kurz vor dem Parkplatz hielt der Fahrer plötzlich sein Auto auf dem Seitenstreifen an und drei Personen, eine junge Frau und zwei Männer, sprangen aus dem Auto und verschwanden unerkannt. Mehrere hinzugerufene Streifen der Bundespolizei suchten daraufhin den umliegenden Bereich ab. Die drei Flüchtigen konnten jedoch nicht aufgefunden werden.

Der Fahrer, ein 28-jähriger Iraker, konnte sich ordnungsgemäß ausweisen und gab an, die drei Personen als Anhalter in Österreich kurz vor der Grenze aufgenommen zu haben. Diese sollen nach seiner Aussage ebenfalls aus dem Irak stammen. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern.

Die Bundespolizei Passau bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat in dem genannten Zeitraum drei Personen, eine junge Frau und zwei Männer in der Nähe des Parkplatzes Hart an der B 12 bemerkt oder möglicherweise als Anhalter mitgenommen?

Vermutlich wollten die drei Personen nach München. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Passau unter der Telefonnummer 0851-951698-170 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Timo Schüller

Bundespolizeiinspektion Passau

Danzigerstraße 49 | 94036 Passau

Pressestelle

Telefon: 0851 951 698 117

E-Mail: timo.schueller@polizei.bund.de



Die Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Passau mit ihren

Revieren in Passau, Freyung, Landshut und Zwiesel erstreckt sich auf

den gesamten Regierungsbezirk Niederbayern ohne den Landkreis

Kelheim.

Die polizeilichen Aufgaben umfassen insbesondere die

Binnengrenzfahndung an den Schengen-Binnengrenzen zu Tschechien und

Österreich, die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität

sowie die Gefahrenabwehr im Bereich der Bahnanlagen des Bundes und

die Sicherheit der Bahnreisenden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell