Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Unfall auf der B 249 am gestrigen Abend

Eschwege (ots)

Pkw kollidiert mit Linienbus

Um 16:25 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf der B 249 ein schwerer Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Zur Unfallzeit fuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried in Richtung Wanfried. Nach einer Linkskurve geriet der 23-Jährige aus nicht näher bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es zum Zusammenstoß mit einem Linienbus kam, der in Richtung Mühlhausen/ Thüringen unterwegs war. Der 52-Jährige Busfahrer aus der Gemeinde Wehretal konnte trotz eines Ausweichmanövers nach rechts in den Straßengraben den Zusammenstoß nicht verhindern. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Rettungsschere durch die örtliche Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Werra-Meißner gebracht. Der Busfahrer erlitt einen Schock, die beiden Fahrgäste im Bus (45-jähriger aus Mühlhausen und eine 55-Jährige aus Eschwege) blieben unverletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Gesamtschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben. Die Bundesstraße musste während der Bergungsarbeiten für ca. zwei Stunde (bis 18:56 Uhr) mit Unterstützung der Polizeiinspektion Mühlhausen gesperrt werden. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch die Straßenmeisterei Ringgau wegen auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz.

