Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Kindergarten

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Sonntag in einen Kindergarten in der Augartenstraße ein. Sie entwendeten einen Tresor, in dem sich jedoch keine großen Geld- oder Wertbestände befanden. Aufgrund des gewaltsamen Vorgehens, unter anderem wurden ein Fenster aufgebrochen, wurde aber einiger Sachschaden verursacht. Der Tresor konnte im näheren Bereich des Tatorts aufgebrochen in einem Gebüsch aufgefunden werden.

