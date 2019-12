Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Wohnwagen aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vermutlich schon Anfang Dezember wurden zwei Wohnwagen in WT-Tiengen aufgebrochen. Diese waren auf einem Parkplatz an der Carl-Zeiss-Straße abgestellt. Gewaltsam wurden in die Wohnwagen eingedrungen. Aus einem wurde eine Batterie aus einem Mover gestohlen, aus dem anderen kam nichts weg. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen.

