Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Aufmerksamer Zeuge stört Automatenaufbrecher

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, den 18.12.2019 war zwischen 4:30 Uhr und 4:55 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades Schluchsee ein lautes Geräusch wahrzunehmen. Ein aufmerksamer Spaziergänger meldete dies umgehend der Polizei und verhinderte somit wohl, dass die unbekannte Täterschaft sich weiter an einem Parkscheinautomaten zu schaffen machen konnte.

Die Polizei sucht Personen, die im Tatzeitraum Beobachtungen rund um den Schwimmbadparkplatz gemacht haben. Hinweise nehmen der Polizeiposten Lenzkirch, Tel. 07653 964390 und das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360, entgegen.

ml

Medienrückfragen bitte an:

Matthias Lohberger

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651/ 9336-110

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell