Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sehnde: Seniorin beim Spazierengehen mit ihrem Hund gestürzt und schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein Fahrradfahrer (31) ist am Montagnachmittag, 16.12.2019, an der Storchenstraße im Ortsteil Müllingen in die Hundeleine einer 84-Jährigen gefahren. Dabei ist die Frau gestürzt und schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Frau aus Sehnde gegen 16:00 Uhr mit ihrem Hund und einem Rollator entlang der Storchenstraße unterwegs. Dabei lief der angeleinte Hund (Jack Russell Terrier) an der gegenüberliegenden Straßenseite, sodass die Leine quer über die Fahrbahn gespannt war. Zeitgleich fuhr der 31 Jahre alte Mann aus Laatzen mit seinem Pedelec (Bicycles Porto) auf der Storchenstraße in Richtung Beekstraße. Im weiteren Verlauf erkannte er die Situation zu spät und fuhr in die nicht reflektierende Leine. Der 31-Jährige bremste noch, dennoch stürzte die Seniorin und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Fahrradfahrer sowie der Hund blieben unverletzt. /now

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell