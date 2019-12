Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seniorin in Wohnhaus überfallen - Die Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (14.12.2019) gewaltsam in ein Wohnhaus am Hanebuthwinkel (Groß-Buchholz) eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld erbeutet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte das Duo gegen Mitternacht eine Kellertür aufgebrochen und im Anschluss das Gebäude betreten. Im Schlafzimmer trafen die maskierten Täter auf die Bewohnerin, schüchterten sie durch ihr Auftreten ein und befragten sie nach Aufbewahrungsorten von Wertsachen. Im Anschluss flüchteten die Räuber mit Schmuck und Bargeld aus der Villa in unbekannte Richtung. Die bei dem Überfall leicht verletzte Bewohnerin verständigte wenig später die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Zu den beiden Räubern ist derzeit bekannt, dass sie etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von normaler Statur sind. Sie trugen dunkle Kleidung, Mützen und hatten ihre Gesichter maskiert. Einer der Täter spricht Deutsch mit Akzent.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen am Hanebuthwinkel gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst Hannover zu melden. /now

