POL-PPMZ: Mainz - Sicher mobil leben - Brummis im Blick, Polizei Mainz beteiligt sich an bundesweiter Aktion

An der bundesweiten Verkehrskontrollaktion "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" am Donnerstag, 12. September 2019, beteiligte sich auch die Polizei Mainz mit Kontrollen und Präventions. Im Stadtgebiet Mainz sind durch die Fahrradstreife verschiedene Kontrollen durchgeführt worden.

Auf der Rheinachse wurde das Durchfahrverbot für LKW überwacht. Bei sieben kontrollierten LKW haben nur zwei Fahrer ein Anliegen (Auslieferung von Waren) vorbringen können. Fünf LKW-Fahrer sind gebührenpflichtig verwarnt worden. Kostenpunkt 20,- EUR.

Auch bei der Kontrolle des Durchgangs- und Lieferverkehr in der Ludwigsstraße sowie im Kreuzungsbereich Binger Straße/Am Römerwall sind weitere 36 LKW und 11 Fahrräder, die dem gewerblichen Güterverkehr zuzuordnen sind (Lieferverkehr u.a. für bestellte Speisen) überprüft worden.

Hierbei wurden 6 Verstöße wegen "Ablenkung", Smatphonenutzung während der Fahrt (100,- EUR und ein Punkt), sowie weitere 41 Verstöße wegen Missachten eines Durchfahrtsverbotes oder technischer Mängel (sowohl motorisierter als auch nichtmotorisierter Verkehr) festgestellt worden.

Die Kontrollen stießen sowohl bei einem Großteil der Kontrollierten, als auch bei einer Vielzahl von Passanten auf positives Feedback. Es konnten viele Fragen in Bürgergesprächen beantwortet werden. Eine weitere Kontrollstelle befand sich in der Ludwig-Ehrhard-Straße in Mainz-Hechtsheim (AS Hechtsheim West BAB 60). Hier wurde der motorisierte gewerbliche Verkehr kontrolliert. Bei 19 kontrollierten LKW konnten 5 Verstöße (allesamt Ladungssicherung) festgestellt werden. Einmal musste die Weiterfahrt untersagt werden.

Zudem wurden im Bereich Oppenheim Kontrollen durchgeführt. Hier konnten bei 11 kontrollierten LKW 7 Verstöße (Verstöße gegen Ladungssicherung und Sozialvorschriften. festgestellt werden. Insgesamt musste in drei Fällen die Weiterfahrt untersagt werden.

Schülerinnen und Schüler der Heinrich Mumbächer-Grundschule sind heute von Polizeibeamten der Jugendverkehrsschule und der Zentralen Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Mainz für die Gefahren des Straßenverkehrs sensibilisiert worden. Neben dem bewährten Fahrradparcours haben die Polizeibeamten den circa 70 Kindern anschaulich und spielerisch den "Toten Winkel" an einem LKW erklärt.

Die Kinder sind dabei in die Rolle des LKW-Fahrers geschlüpft und haben auf dem Fahrersitz Platz genommen. Während ein Abbiegevorgang simuliert wurde, bewegten sich die anderen Kinder als Fußgänger oder als Fahrradfahrer um den LKW. Den Kindern am Steuer ist dabei schnell aufgefallen, dass immer wieder Personen im "Toten Winkel" verschwinden.

Die LKW-Aktion ergänzte heute - im Rahmen der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion 2019 "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" - die Verkehrssicherheitsberatung der Jugendverkehrsschule der Polizei und stieß auf großes Interesse.

