Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wedemark: Lagerhalle bei Feuer zerstört

Hannover (ots)

Auf dem Gelände eines Bauunternehmens an der Straße Denecken Heide im Ortsteil Bissendorf ist am Samstagmorgen, 14.12.2019, ein Feuer ausgebrochen. Personen sind dabei nicht verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Rettungskräfte kurz vor 04:00 Uhr alarmiert worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Dank des schnellen Eingreifens der Brandbekämpfer konnte ein Übergreifen die Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Während der Löscharbeiten wurden die angrenzenden Häuser evakuiert.

Heute haben Beamte der Kriminalpolizei die vollständig ausgebrannte Lagerhalle an der Straße Denecken Heide aufgesucht. Demnach gehen sie als Brandursache von einem technischen Defekt an der Elektroinstallation aus. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 250.000 Euro. /now

