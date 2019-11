Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Mittelinsel überfahren

Gescher (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in einem Kreisverkehr in Gescher ereignet hat. Eine 29-Jährige befuhr mit einem Pkw mit Anhänger gegen 18.10 Uhr die B525 aus Richtung Coesfeld kommend in Richtung Oeding. Im Kreisverkehr mit der L608 und der K44 kam die Borkenerin von der Fahrbahn ab und überfuhr die Mittelinsel. Dabei prallte das Fahrzeug gegen zwei Verkehrsschilder. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

