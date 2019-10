Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei E-Bikes gestohlen

Willebadessen-Peckelsheim (ots)

Zwei hochwertige Elektrofahrräder sind aus einer Garage in Willebadessen-Peckelsheim gestohlen worden. Die Tat an der Schweckhausener Straße muss sich in dem Zeitraum zwischen Samstag, 28. September, und Samstag, 5. Oktober, ereignet haben. Beide Räder sind weiß und von der Marke Kreidler "Vitality". Um Hinweise bittet die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell