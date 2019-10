Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Praxisräume

Bad Driburg (ots)

Unbekannte Täter sind im Laufe des Wochenendes im Zeitraum vom 4. bis 6. Oktober 2019 gewaltsam in die Räume einer Praxis in Bad Driburg eingedrungen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten an der Langen Straße, verursachten dabei Sachschaden und entwendeten Bargeld. Die Polizei in Bad Driburg bittet um Hinweise unter Telefon 05253/98700. /nig

