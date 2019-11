Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Korrektur zur Meldung "Diebstahl von Hundewelpen"

Ahaus (ots)

Die Wochentage in der Meldung "Diebstahl von Hundewelpen" sind irrtümlich falsch angegeben worden. Nicht zwischen Mittwoch und Donnerstag, sondern zwischen Donnerstag, 21.11., und Freitag, 22.11., ist es zu dem Diebstahl von acht Welpen der Rasse Appenzeller Sennehund gekommen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise auf das umzäunte Grundstück in der Bauerschaft Aversch in Ahaus-Wessum und stahlen die Hundewelpen aus dem Zwinger eines Hundezüchters. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

