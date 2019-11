Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern

Gronau (ots)

Gescheitert sind Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau: Die Täter hatten in der Nacht zum Donnerstag versucht, gewaltsam in die Räume eines Verbrauchermarktes einzudringen. Die Metalltür zum Gebäude an der Ochtruper Straße hielt jedoch stand. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

