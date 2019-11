Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geräte aus Geschäft gestohlen

Borken (ots)

Neuwertige Arbeitsgeräte der Marke Stihl haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Raesfeld erbeutet. Die Täter waren mit Gewalt in ein Geschäft an der Straße Schwietering eingedrungen, indem sie eine Tür aufhebelten. Der genaue Umfang des Diebesgutes stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

