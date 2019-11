Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Küchenbrand in Restaurant

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen haben drei Menschen am Mittwoch in Bocholt bei einem Brand erlitten. Dazu war es gegen 17.25 Uhr in einem Restaurant an der Osterstraße gekommen. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen. Der Rauch zog auch in die oberen Etagen des Hauses, in denen sich Wohnungen befinden. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Ein 59-Jähriger, ein 76-Jähriger und eine 70-Jährige, alle Bocholter, kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge circa bei 5.000 Euro.

