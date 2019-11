Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 44 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch in Borken bei einem Unfall erlitten. Die Borkenerin hatte gegen 13.15 Uhr die Weseler Landstraße aus Richtung Nina-Winkel-Straße kommend befahren. Als sie nach links in die Weseler Landstraße abbiegen wollte, bremste sie vor der Einmündung ab. Ein hinter ihr fahrender 19-Jähriger aus Borken bemerkte das zu spät und prallte mit seinem Wagen auf. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell