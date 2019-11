Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin stürzt durch Bremsmanöver

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Bocholt erlitten. Die 35-Jährige befuhr gegen 15.50 Uhr den Radweg an der Kaiser-Wilhelm-Straße stadteinwärts. Eine in Gegenrichtung fahrende 55-Jährige Bocholterin wollte mit ihrem Auto nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Bocholter Pedelecfahrerin stark ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

