POL-EL: Lahn - Geräteschuppen in Brand

Lahn (ots)

Gestern Nachmittag wurde gegen 13:05 Uhr die Feuerwehr zu einem Brand in der Waldstraße alarmiert. Hier war ein Geräteschuppen im Garten eines Wohnhauses in Brand geraten.

Eine Anwohnerin hatte zuvor die Asche eines Ofens in einem Kunststoffmülleimer entsorgt. Der Mülleimer geriet dadurch in Brand und entzündete den angrenzenden Geräteschuppen. Auch Teile der Garage und des Nachbarwohnhauses wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr aus Lahn war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer zügig ab.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

