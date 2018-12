Goch-Kessel (ots) - Am Montag (3. Dezember 2018) kam es gegen 20.50 Uhr an der Ampel-Kreuzung Kranenburger Straße / Am Zollamt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 55-jähriger Gocher war mit seiner 47-Jährigen Beifahrerin in einem Kia Picanto auf der Kranenburger Straße in Richtung Kranenburg unterwegs. An der Ampel-Kreuzung zu den Straßen Am Zollamt/ Grunewaldstraße wollte der 55-Jährige während einer Grünphase nach links in die Straße Am Zollamt einbiegen und fuhr auf die Linksabbiegerspur. Aufgrund eines Fahrfehlers beschleunigte er jedoch während des Abbiegevorgangs, so dass er die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kam ins Schlingern und stieß gegen eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Kia auf die rechte Seite und landete im Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Die Straßenlaterne knickte zudem um. Der 55-Jährige konnte seinen Wagen unverletzt und eigenständig verlassen, die Beifahrerin wurde von Ersthelfern aus dem Auto befreit. Sie verletzte sich leicht und wurde nach einer anschließenden ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach Hause entlassen. (cs)

