Kleve (ots) - Heute (04. Dezember 2018) am frühen Morgen kam es in Kleve zu zwei Brandstiftungen an Autos im Klever Stadtgebiet. Unbekannte Täter hatten um kurz nach 2 Uhr auf dem Parkplatz an der Grenzallee Brandbeschleuniger auf dem hinteren linken Reifen eines dort abgestellten Ford Ka abgelegt und angezündet. Das Auto stand am Ende des Parkplatzes, kurz vor dem Durchgang zum angrenzenden Wald. Gegen 02.12 Uhr entdeckte ein Zeuge die Flammen auf dem Reifen des Fahrzeugs. Er wählte sofort den Notruf, das Feuer erlosch in der Zwischenzeit von selbst. Der Reifen des Autos wurde allerdings beschädigt.

Gegen 03.15 Uhr wurde der Polizei ein weiterer PKW-Brand in unmittelbarer Nähe, auf einem Parkplatz auf der Burgunderstraße gemeldet. Ein Zeuge sah, wie der rechte Hinterreifen eines dort abgestellten VW Lupos brannte und rief die Polizei. Die verständigten Beamten löschten den Brand zunächst mit einem Feuerlöscher, bis die eintreffende Feuerwehr übernahm. Die Karosserie des Wagens wurde beschädigt, es ist auch hier von Brandstiftung auszugehen. In beiden Fällen wurde der Brand auf dem Reifen unterhalb des Tanks des Fahrzeugs gelegt.

Wer hat zu den angegebenen Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

