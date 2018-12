Emmerich (ots) - Am Montag (03. Dezember 2018) in der Zeit zwischen 15.55 und 16.30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im ersten Oberschoss eines Mehrfamilienhauses an der Arndtstraße ein, indem sie die Wohnungstür aufbrachen. Entwendet wurden ein Fernseher sowie eine Spielekonsole.

Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

