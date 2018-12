Kleve-Materborn (ots) - Am Freitag (30. November 2018) gegen 12:15 Uhr wollte der 22-Jähriger Fahrer eines silber-farbenen Opel Astra an der Ampelkreuzung von der Querallee nach rechts in die Materborner Allee einbiegen. Während er abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der die Materborner Allee auf der Fußgängerfurt der Ampel in Richtung Dorfstraße überqueren wollte. Nach Zeugenaussagen zeigte die Ampel für Radfahrer und Fußgänger in dem Moment ein rotes Signal. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Opel Astra ein Schaden an der rechten Seite, der Radfahrer kam nicht zu Fall. Nachdem der Fahrer des Opel und sein Beifahrer sich bei dem Radfahrer erkundigten, ob alles in Ordnung sei und angaben, sie wollten die Polizei hinzurufen, schob der Radfahrer sein Rad schnell über die Straße und entfernte sich zu Fuß in Richtung Dorfstraße. Der Radfahrer war zwischen 16 und 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, hatte dunkelblonde/ braune längere Haare. Er trug ein rotes Oberteil und war wahrscheinlich mit einem silbernen Herrenrad unterwegs. Zudem trug er silberne oder weiße Bügelkopfhörer.

Der Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Kleve zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (cs)

