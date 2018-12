Wachtendonk (ots) - Am Samstag (1. Dezember 2018) wurde ein 16-jähriger Wachtendonker Opfer eines Raubüberfalls. Der 16-Jährige saß gegen 20.15 Uhr an einer Bushaltestelle auf der Moorenstraße und wartete auf einen Freund, als drei Jugendliche an ihm vorbeiliefen. Einer von ihnen sprach den 16-Jährigen an und forderte ihn auf, ihm seine Geldbörse zu geben. Als der 16-Jährige sich zunächst weigerte, schlug der Jugendliche ihm mit der Faust ins Gesicht. Der 16-Jährige holte daraufhin sein Portmonee heraus. Als er es noch festhielt, schlug der Täter ihn erneut. Dabei zerbrach die Brille des 16-Jährigen. Der Täter nahm daraufhin das gesamte Bargeld (geringer Geldbetrag) aus der Geldbörse und entfernte sich in Richtung Schoelkensdyck.

Der 16-Jährige gab an, dass der Täter ihm flüchtig bekannt sei. Dieser trug eine blaue Winterjacke, eine schwarze Jogginghose und eine Herrenumhängetasche. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Klärung der Identität des Täters laufen.

Die Polizei sucht mögliche Zeugen des Geschehens und bittet um Hinweise an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell