Wachtendonk-Wankum (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am vergangenen Freitag (30. November 2018) um 22.30 Uhr - offenkundig absichtlich - zwei Mal mit einem Auto gegen die Seitenwand eines Geldautomaten gefahren, der auf dem Parkplatz eines an der Gebrüder-Funcken-Straße gelegenen Supermarktes steht.

Zeugen beobachteten den Vorgang und sahen an der Beifahrerseite des Autos einen Mann, der anschließend in den Wagen stieg. Beschrieben wird der Mann wie folgt: ca. 160 bis 170cm groß, normale Statur, kurze und dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Hose, eventuell Jeans. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Mini-Van gehandelt haben, der eine helle Firmenaufschrift mit dem Wort "Altbausanierung" trug. Der Wagen entfernte sich nach dem Vorfall in Richtung Herongen.

Wer kann Hinweise zu den Personen oder dem beschriebenen Mini-Van geben? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Kripo in Geldern unter der Rufnummer 02831 1250. (AJ)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell