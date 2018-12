Emmerich (ots) - Am Freitag (30. November 2018) in der Zeit zwischen 13.35 und 13.45 Uhr durchwühlten unbekannte Täter die Fahrerkabine eines LKW, der wegen einer Warenanlieferung in der Kaßstraße abgestellt war. Die Täter entwendeten unter anderem ein Tablet, zwei Handys und eine Geldbörse.

Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830.

