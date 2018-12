Goch-Pfalzdorf (ots) - Am Montag (3. Dezember 2018) gegen 7.50 Uhr ist es auf der Klever Straße in Pfalzdorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen, die Klever Straße war bis 09.15 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt.

Eine 52-Jährige Gocherin war in ihrem Peugeot 208 auf der Klever Straße in Richtung B9 gefahren. Hinter ihr fuhr ein 51-Jähriger Mann aus Goch in seinem Seat Ibiza. Als die 52-Jährige abbremste, um nach links in eine Hauseinfahrt einzubiegen, fuhr der 51-Jährige mit hoher Geschwindigkeit auf den Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Seat und blieb auf dem Dach liegen.

Der 51-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wagen befreien. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die Versorgung der Verletzten und die Unfallaufnahme musste die Klever Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell