Kalkar (ots) - Am Montag (03. Dezember 2018) gegen 08.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen weißen Mercedes Vito mit dem Kennzeichen KLE-ED333, der in der Einfahrt eines Schlachthofes an der Jan-Joest-Straße abgestellt war. Der Besitzer des Wagens war kurz ausgestiegen, um Ware in den Transporter zu laden und hatte den Schlüssel im Fahrzeug stecken gelassen. Der Täter nutzte den kurzen Moment und stahl das Fahrzeug. Ein Zeuge sah noch, wie eine Person sehr schnell mit dem Wagen aus der Einfahrt fuhr und nach links auf die Jan-Joest-Straße abbog. Die Person trug vermutlich ein dunkles Oberteil. Der etwa zwei Jahre alte Transporter ist im Laderraum mit einem Kühlaggregat ausgestattet.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell