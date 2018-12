Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 10.30 Uhr, und Montag (03. Dezember 2018), 07.50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Am Luebhof einen silber-farbenen Anhänger der Marke Stema mit dem Kennzeichen KLE-QM529. Der Anhänger war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt und mit einem Ringzahlenschloss gesichert. Der Anhänger hat einen offenen Kasten, der mit einer Plane verschlossen wird.

Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

