Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Steinen: Berauscht unterwegs - zwei Fahrer angezeigt - Mitfahrer mit Rauschgift

Freiburg (ots)

Zwei Autofahrer wurden am Dienstag, 17.12.2019, angezeigt, weil sie mutmaßlich unter Drogeneinfluss Auto gefahren sind. Bei einem Mitfahrer wurde Marihuana gefunden. Der erste Ertappte, ein 32 Jahre alter Mann, kam mit seinem Auto zum Polizeiposten Steinen gefahren, wo er einen Vernehmungstermin hatte. Da Verdacht aufkam, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde ein Schnelltest gemacht. Dieser war positiv auf THC und Kokain. In Lörrach geriet gegen 23:45 Uhr ein 34 Jahre alter VW-Fahrer in eine Kontrollstelle der Polizei. Bei ihm ergab ein Drogentest einen positiven Wert bei THC. Er räumte ein, am Abend zwei Joints geraucht zu haben. Bei einem 20 Jahre alten Mitfahrer fand die Polizei in der Jacke und einer Tasche über 60 Gramm Marihuana, was auch für den erheblichen süßlichen Geruch im Innenraum verantwortlich gewesen sein dürfte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und die Fahrer mussten mit zur einer Blutprobe.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell