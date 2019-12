Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: mutmaßlicher Brandalarm - Eierkocher verursacht entsprechendes Geräusch

Freiburg (ots)

Ein piepsender Eierkocher wurde am Dienstagabend, 17.12.2019, in Inzlingen für einen Rauchmelder gehalten. Gegen 18:50 Uhr war der "Alarm" bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Das Geräusch war an der Wohnungstüre zu hören. Die Feuerwehr konnte die Türe öffnen und zur Überraschung aller kam der mutmaßliche Alarmton von einem Eierkocher. Dieser war eingeschalten und signalisierte laut, dass die nicht vorhandenen Eier fertig sind. Die Feuerwehr Inzlingen, der Rettungsdienst und die Polizei rückten wieder ab.

