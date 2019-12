Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Anhänger und zwei Minibagger von Firmengelände gestohlen

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.12.2019, wurde der Diebstahl von zwei Anhängern und zwei Minibaggern von einem Firmengelände in Weil am Rhein bemerkt. Die Tatzeit dürfte zwischen Anfang Dezember und dem Montag gelegen sein. Der oder die Täter mussten hierzu die Umzäunung und das Elektrotor überwinden. Die Anhänger sind offen und vom Hersteller Hirth, die Bagger vom Hersteller Komatsu. Der Schaden liegt bei 40000 Euro. Das betroffene Betriebsgelände liegt in Märkt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell