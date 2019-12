Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte - Zeugensuche!

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein Autofahrer am Mittwochmorgen, 18.12.2019, auf der B 518 zwischen Schopfheim und Abzweigung Hasel auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Gegen 06:45 Uhr war der 22 Jahre alte Opel-Fahrer auf einem geraden Straßenstück nach links gekommen. Er stieß in den entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 39-jährigen Frau. Beide Autos verkeilten sich ineinander, am Opel wurde der Motor samt Getriebe abgerissen. In diesen auf der Straße liegenden Motorblock prallte ein Fiat. Während dieser Fahrer unversehrt blieb, zogen sich die beiden anderen Beteiligten schwere Verletzungen zu. Alle Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Pkw des Unfallverursachers und sein Handy wurden für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei rund 14000 Euro. Während den Rettungs-, Berge- und Reinigungsmaßnahmen war die B 518 komplett gesperrt. Der Verkehr konnte nach der Versorgung der Verletzten über einen Parkplatz geleitet werden. Neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr waren wie auch die Straßenmeisterei und eine Fachfirma zur Reinigung der Straße im Einsatz. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Kontakt 07621 9800-0) bittet Zeugen, sich dort zu melden.

