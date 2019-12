Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Verkehrsunfall mit herrenlosem Hund - Polizei sucht Besitzer

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 18.12.2019, lief gegen 6.30 Uhr ein Hund in die Landesstraße 172 in Höhe der Schwärzenbach-Kapelle. Ein in Richtung Eisenbach fahrender Pkw-Lenker konnte dem Tier nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Unfall kam. Der Hund ist dabei leider verstorben. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Da der hellbraune, etwa kniehohe Mischling weder über ein Halsband noch über einen Chip identifiziert werden konnte, war es der Polizei bislang nicht möglich, den Besitzer zu benachrichtigen.

Hinweise werden vom Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651-93360 entgegen genommen.

ml

