Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Betrunkene Frau hört nicht auf zu lärmen - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Die Nachtruhe in einem Mehrfamilienhaus in Wehr hat in der Nacht zum Mittwoch, 05.02.2020, eine betrunkene Frau massiv gestört. Da die 46-jährige nicht aufhörte, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Zunächst war die Polizei kurz vor 02:00 Uhr von der Nachbarschaft gerufen worden. In einer Wohnung des Hauses traf die Streife auf deutlich alkoholisierte Frau, die offenbar auf Streit aus war. Sie konnte beruhigt werden und begab sich zu Bett. Bis sie jedoch wieder kurz nach 04:00 Uhr anfing, herumzuschreien und die Polizei erneut verständigt wurde. Um die Nachtruhe endgültig wiederherzustellen, wurde die Frau in Gewahrsam genommen. Mit über zwei Promille durfte sie nun eine Zelle im Polizeirevier beziehen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell