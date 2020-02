Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht

Winden: Unfallflucht

Elzach: Unfallflucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen)

Waldkirch: Unfallflucht

Am vergangenen Dienstag, den 4.2.20, etwa um 17:30 Uhr, wurde an der Einmündung Ignaz-Bruder-Straße/Emmendinger Straße in Waldkirch ein Unfall verursacht. Ein noch nicht ermittelter Autofahrer beschädigte beim Ausparken ein geparktes schwarzes Fahrzeug. Durch den Unfall entstand an dem ordnungsgemäß abgestellten Seat Arosa ein Sachschaden. Der/Die Verantwortliche entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Waldkirch ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise. Telefon: 07681 / 4074-0

Winden: Unfallflucht

Im Zeitraum von Montag, 3.2.20, 17:50 Uhr, bis Dienstag, 4.2.20, 07:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannte/r Fahrzeugführer/in an der Einmündung "Reschhofweg/ Im Heulen" in Niederwinden ein geparktes Fahrzeug. Anschließend fuhr der/die Verursacher/in, ohne anzuhalten, weiter. An dem beschädigten Kleintransporter entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung zu setzten. Telefon: 07681 / 4074-0.

Elzach: Unfallflucht

Am Montag,3.2.20, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr, kam es beim Parkplatz Wörthplatz in Elzach zu einem Verkehrsunfall. Beim Rangieren beschädigte ein Fahrzeugführer/in ein geparktes Auto. Hierdurch entstand an dem ordnungsgemäß abgestellten blauen Pkw Suzuki Swift ein Sachschaden. Nach dem Unfall entfernte sich der/die Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Wer Hinweise geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Elzach in Verbindung zu setzten. Telefon: 07682 909196.

