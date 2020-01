Polizei Hagen

POL-HA: Mann beschädigt Streifenwagen nach Festnahme

Hagen (ots)

Ein 28-jähriger Mann hat am Dienstag, den 28.01.2020, die Polizei auf vielfältige Art und Weise beschäftigt. Um 20:45 Uhr betrat er gemeinsam mit einem Komplizen die Wohnung eines Bekannten in der Alleestraße und forderte Geld von ihm. Das eingeschüchterte 41-jährige Opfer musste Schläge und Tritte über sich ergehen lassen und konnte nicht verhindern, dass die Eindringlinge ein Laptop und ein Fahrrad entwendeten. Später, als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, fuhr der 28-Jährige auf dem geklauten Fahrrad in der Nähe vorbei und floh vor den Beamten. Diese konnten ihn stellen, sahen sich aber Angriffen ausgesetzt. Ein Polizist wurde an der Hand verletzt, ein Streifenwagen trug Kratzer davon, weil der Mann sich bei seiner Festnahme so stark wehrte. Der Tag endete für ihn im Polizeigewahrsam. Neben dem Raub werden ihm jetzt auch der Widerstand und die Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad vorgeworfen, denn augenscheinlich war der 28-Jährige alkoholisiert, was eine Blutprobe, die ihm entnommen wurde, beweisen muss.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell