Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Hasper McDonald's

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 29.01.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung zum McDonald's-Schnellrestaurant in der Enneper Straße. Eine Mitarbeiterin hatte gegen 12:00 Uhr vier Hebelmarken an der Eingangstür entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu. Der Schaden in Höhe von zirka 500 Euro könnte mit einem Stemmeisen verursacht worden sein. In das Objekt drangen die Einbrecher nicht vor. Sie könnten bei der Tat gestört worden sein. Die Kripo begann vor Ort mit der Spurensicherung und benötigt jetzt Zeugenhinweise. Wer hat in zwischen Dienstag, 07:00 Uhr, und Mittwoch, 12:00 Uhr, verdächtige Personen in der Nähe des Schnellrestaurants bemerkt? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

