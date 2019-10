Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Dierdorf (ots)

In der Zeit von Freitag, 18.10.2019, bis Montag, 21.10.2019, 19:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Schlimmhohl in Dierdorf ein. Der oder die Täter gelangten über den rückwärtigen Gebäudeteil offenbar unbemerkt in das Objekt und entwendeten dort verschiedene Gegenstände. Es wird um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge gebeten, welche am Wochenende in dem Bereich aufgefallen sind. Tel.: 02631/8780, Kriminalinspektion Neuwied.

