Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden

Kirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Kirchen - Freusburg entstand ca. 28.000 Euro Sachschaden. Ein 59-Jähriger hatte mit seinem Pkw die Bundesstraße 62 aus Richtung Siegen kommend in Richtung Betzdorf befahren. Der 59-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert ungebremst vor einem Bürohaus geparkten Kleinwagen. Die Pkw werden total beschädigt. Der Verursacher gab an, kurz am Steuer eingeschlafen zu sein.

