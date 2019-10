Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch

Neuwied (ots)

Unbekannte Täter klingelten am Freitag, den 18.10.2019, gegen 14:00 Uhr, mehrfach an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses im Buchlöhweg in Neuwied. Die Hausbewohner sahen aus dem Fenster eine Person, welche sich schnellen Schrittes vom Haus entfernte. Gegen 15.20 Uhr klingelte es erneut mehrfach an der Haustüre. Kurz darauf hörten die Hausbewohner ein lautes hämmerndes Geräusch. Als die Hausbewohner sich bemerkbar machten, entfernten sich der oder die unbekannten Täter unerkannt vom Tatort. Bei einer Nachschau stellten die Hausbewohner fest, dass die Terrassentüre leicht nach innen verzogen war und Hebelspuren zu erkennen waren, woraufhin sie die Polizei verständigten. Hiesige Kriminalpolizei Neuwied bittet nun um Zeugenhinweise, Tel. 02631-8780.

